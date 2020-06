Marina di Eboli: arriva la spiaggia gay friendly Domenica 28 giugno l'inaugurazione dell'oasi "Rainbow beach"

Uu taglio del nastro, magari con i colori dell'arcobaleno, per una novità tutta da scoprire a Marina di Eboli, domenica 28 giugno. Nasce a Campolongo la spiaggia gay friendly.

"Stiamo arrivando", scrivono i gestori del nuovo lido, "La spiaggia più Lgbt in provincia di Salerno è pronta ad accogliervi e a farvi scoprire le bellezze di questa costa. Una giornata al mare con gli amici, un posto per rilassarsi, un bagno di sole totale, un momento di relax in pineta sull'amaca.Rainbow Beach è questo e molto altro".

Si chiamerà la Rainbow beach, e sarà uno spazio per tutti, un luogo dove non saranno accettate discriminazioni la cui storia inizierà domenica in via Vittorio Giannattasio. Al fianco del nuovo gestore, nonchè già titolare del Bau Bau beach village, ci sarà l’Arcigay Salerno, sempre in prima linea al fianco di omosessuali, trans, bisessuali e delle diversità.