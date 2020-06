Affidati i lavori per la messa in sicurezza delle scuole Tutto pronto per riqualificare le strutture di Baronissi, Aiello e Antessano

Espletati gli atti di gara, sono stati affidati i lavori di riqualificazione, messa in sicurezza antisismica ed efficientamento energetico di tre istituti scolastici cittadini: Baronissi capoluogo, Aiello e Antessano plesso infanzia.

Nelle prossime ore, completate le ultime formali verifiche, saranno celermente avviati i lavori in virtù della funzione commissario ad acta che il sindaco Gianfranco Valiante ha assunto nel settore dell’edilizia scolastica. “Gli interventi saranno completati entro l’inizio dell’anno scolastico 2020|2021 – assicura Valiante - e riguardano, nello specifico, la complessiva ristrutturazione, la sostituzione di pavimenti e infissi per la riqualificazione energetica realizzati per garantire una maggior tenuta termica degli edifici, opere di ammodernamento e rifacimento intonaci interni ed esterni. Andiamo avanti con interventi di edilizia scolastica, fondamentali per rendere più accoglienti e vivibili le nostre scuole ed assicurare massima sicurezza agli istituti ”.

“Il nostro obiettivo è mettere in sicurezza tutte le scuole – fa eco la consigliera delegata alla scuola Luisa Genovese - per migliorare e rendere sicuro l’ambiente in cui i nostri ragazzi ed i loro insegnanti trascorrono gran parte della loro giornata. La scuola è una priorità di questa amministrazione e tutti gli investimenti finora realizzati e quelli che verranno attivati grazie anche ai contributi regionali ed europei, andranno in questa direzione”.

Ulteriori lavori saranno portati in tutte le scuole cittadine con interventi di manutenzione in vista dell’apertura di settembre.