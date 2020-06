Realizzazione via Marotti, domenica il via ai lavori Il sindaco Giuliano: "Un'altra promessa mantenuta"

Nuovo intervento per migliorare la viabilità a Giffoni Valle Piana. Dopo il via libera della Regione Campania, partiranno ufficialmente domenica 21 giugno alle ore 11:00 i lavori di sistemazione, adeguamento e messa in sicurezza di via Marotti e della Strada Provinciale 26d. Nella giornata di domenica è in programma la cerimonia di inaugurazione dei lavori, alla presenza del Sindaco Antonio Giuliano e dei tecnici della ditta giffonese “Imperato e Toro Costruzioni Srl” che effettueranno il progetto.

Un impegno da 437mila euro con il supporto della Regione Campania per garantire servizi e vantaggi all’intera comunità, su un tratto stradale che collega il comune di Giffoni Valle Piana a quello di Montecorvino Rovella, viatico importante anche per raggiungere le cittadine della Piana del Sele.

“Si tratta di un intervento di grande importanza per la viabilità cittadina, permettendo così ai tanti automobilisti di poter raggiungere i diversi comuni dei Picentini senza la necessità di passare dal centro della nostra Città – il commento del sindaco Antonio Giuliano -. Un ringraziamento va al Presidente della Regione Campania Vincenzo De Luca e al consigliere regionale Luca Cascone che hanno creduto in questo progetto. Si tratta di un successo per l’intera Città oltre che l’ennesima promessa fatta e mantenuta nel rispetto dei cittadini. Via Marotti diventerà dunque uno snodo cruciale per l’intero sistema viario comunale, permettendo di dare respiro alla circolazione stradale soprattutto nei periodi di maggiori affluenza nella nostra Città, evitando code e disagi”.