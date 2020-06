Rifiuti in strada a Nocera Superiore, il sindaco: "Farabutti" Discarica a cielo aperto in via Pizzone. Sul posto i vigili urbani

"Farabutti". Ha definità così, il sindaco di Nocera Superiore Giovanni Maria Cuofano, quanti in queste ore hanno permesso che via Pizzone diventasse una vera e propria discarica di rifiuti abbandonati e smaltiti illegalmente. da giocattoli a materiale idraulico, questa mattina la via si ritrovava sommersa di rifiuti, al punto che il sindaco ha ritenuto necessario l'intervento dei vigili urbani per rimuoverli.

"Sono questi i gesti che fanno male alla civiltà ed alle tasche della comunità. Nel sopralluogo di stamane a via Pizzone abbiamo rinvenuto uno sversamento illegale di rifiuti di ogni genere: dal materiale idraulico ai fogli di progetto di uno studio tecnico, dai giocattoli ai vecchi suppellettili. Qualcuno ha pensato di ripulire la sua cantina addebitando alla comunità i costi dello smaltimento dei rifiuti speciali anziché provvedere in proprio ed in maniera lecita. Prenderemo anche questi farabutti, come abbiamo individuato, la settimana corsa, altri “svuota-cantine” che sversavano di notte rifiuti di ogni genere a danno della collettività". Ha dichiarato il primo cittadino.