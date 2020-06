Castellabate: sequestrati i gozzi dei pescatori Il duro commento del sindaco Spinelli

Operazione delle forze dell'ordine a Santa Maria di Castellabate contro la gestione abusiva dello specchio d’acqua antistante il porto “Le Gatte”. La guardia costiera ha contestato l’ormeggio abusivo, sequestrando alcuni gozzi per l’occupazione illecita, per ormeggio di unità da diporto e per l'occupazione abusiva di suolo demaniale.

Duro il commento sulla sua pagina Facebook del sindaco Costabile Spinelli: “Ieri è stato compiuto un atto che non trova giustificazioni nell’antico approdo delle Gatte. Rispetto sempre il lavoro delle Forze dell’Ordine ma quando si compiono azioni spropositate nei confronti di anziani pescatori, che rappresentano la tradizione marinara di un territorio vocato proprio alla pesca, un Sindaco non può che esprimere il proprio disappunto. Si è trattato di un gesto sproporzionato intrapreso senza il minimo coinvolgimento del Comune. Sarebbe stato possibile far rispettare comunque la legge con buonsenso e attraverso modalità diverse, senza atti di forza inammissibili. Un simile comportamento rappresenta uno sfregio alla storia della marina di Castellabate”.