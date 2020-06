Atrani: varato il piano per le spiagge libere L'accesso avverrà attraverso turnazioni

Il Comune di Atrani, adeguandosi alle direttive dello Stato e della Regione Campania, ha adottato un piano anti – Covid 19 da applicare alle spiagge libere per garantire le migliori condizioni di sicurezza. Le spiagge libere in questione sono state organizzate con percorsi di entrata e di uscita differenziati; misurazione temperatura corporea all'ingresso; registrazione ingressi; attività di accoglienza e accompagnamento; disponibilità igienizzanti per le mani presso i punti di accesso alle spiagge; pulizia postazione; verifica sul rispetto delle distanze e delle misure di sicurezza (utilizzo mascherine) e pulizia spiagge ogni fine turno.

Alla spiaggia di levante, ovvero spiaggia “Scoglio a Pizzo” e alla spiaggia di ponente, ovvero spiaggia “Arcate”, potranno accedere i residenti di Atrani e gli assimilati. Per assimilati si intende: proprietari di abitazione sul territorio comunale; titolari di un contratto di locazione o comodato d’uso gratuito regolarmente registrato; gli ospiti delle strutture ricettive presenti sul territorio comunale; gli “Atranesi nel mondo”, ossia i nativi di Atrani o gli ex residenti ad Atrani che per motivi familiari o lavorativi hanno dovuto spostare altrove la propria residenza e i residenti nei comuni facenti parte della Conferenza dei Sindaci della Costiera Amalfitana che non hanno lido ovvero Agerola, Scala e Tramonti. Possono altresì accedere alle spiagge libere gli appartenenti a categorie svantaggiate ossia i disabili con certificazione di disabilità ai sensi dell'art. 3 comma 3 della L. 104/92 – nei limiti dei posti liberi e nella misura massima del 5% delle postazioni installate. Si precisa che l’arenile non ha un accesso comodo alla riva.

L’accesso alle spiagge libere avverrà secondo due turnazioni:

Lunedì, martedì, mercoledì, giovedì, venerdì, domenica con articolazione in due turni:

? Turno mattutino: dalle ore 8.00 alle ore 11.50;

? Turno pomeridiano: dalle ore 12.10 alle ore 16.00.

Sabato con articolazione in due turni:

? Turno mattutino: dalle ore 8.00 alle ore 12.50;

? Turno pomeridiano: dalle ore 13.10 alle ore 18.00.

L’accesso alle spiagge libere sarà regolamentato con prenotazioni giornaliere tramite un’apposita applicazione; telefonicamente (con apposito numero che sarà comunicato attraverso i canali di informazione dell’Ente) o presso l’info-point appositamente allestito sul territorio comunale.

L’info – point svolgerà anche attività di informazione, accoglienza, ricezione e gestione delle prenotazioni. Ogni postazione prenotata potrà ospitare i familiari dello stesso nucleo familiare, in un numero massimo di 5 persone, rispettando la distanza interpersonale di un metro rispetto a soggetti terzi. Prima dell'accesso alla spiaggia tutti i soggetti che andranno ad occupare la postazione prenotata saranno registrati con relativa misurazione della temperatura corporea. Il sistema delle prenotazioni è obbligatorio ai fini del contact-tracing (tracciamento dei contatti), in caso di eventuali contagi. Coloro che effettuano la prenotazione, laddove non fosse più possibile, per propri motivi personali, presentarsi per il turno prenotato, dovranno avvisare telefonicamente al massimo entro due ore dall'orario previsto per l'ingresso.

I bagnanti potranno portare attrezzature proprie, che dovranno essere riportate via nel momento in cui si lascia la postazione. Dovrà essere indossata la mascherina fino al raggiungimento della postazione assegnata e analogamente all'uscita, salvo diverse disposizioni nazionali e regionali. Sono vietate tutte le attività che possono creare assembramenti (ludiche, sportive, feste, eventi, ecc.). Coloro che intendono raggiungere il mare possono accedere attraverso il percorso segnalato, passando per l'info-point.