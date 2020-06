Riconoscimento nazionale per la Direzione Didattica Don Milani La scuola di Giffoni Valle Piana si conferma hub di ricerca e sperimentazione didattica

La Direzione Didattica “Don Lorenzo Milani” di Giffoni Valle Piana si conferma hub di ricerca e sperimentazione didattica a livello nazionale. Il laboratorio di matematica condotto nelle classi 5^ nell’anno scolastico 2016/17 nell’ambito del Programma Regionale Scuola Viva – Por Campania – FSE 2014/20, è stato inserito nella sezione “Studi e ricerche” della Collana Open Access INVALSI PER LA RICERCA.

La sperimentazione ha previsto analisi dei risultati degli alunni, formazione dei docenti in ambito logico-matematico, costruzione di griglie comuni di valutazione, attività di approfondimento dell’area matematica per gli alunni, interventi che nell’arco di un triennio hanno portato al miglioramento degli esiti e alla riduzione dell’ansia da prestazione nella disciplina.

Il lavoro presentato a Firenze il 17 novembre 2017 al II Seminario “I dati INVALSI: uno strumento per la ricerca” è stato inserito nel volume “Il dato nella didattica delle discipline”, una raccolta di 11 sperimentazioni pubblicato dall’Editore Franco Angeli, che evidenziano l’importanza delle rilevazioni dell’Istituto Statistico nel processo di innovazione metodologico-didattico di una scuola.

“Si tratta dell’ennesimo attestato del grande lavoro svolto dalla Direzione Didattica Don Milani sul nostro territorio comunale – il pensiero del Sindaco Antonio Giuliano -. Questo riconoscimento a livello nazionale non fa che sottolineare con maggior forza la grande attenzione che Giffoni nutre verso la scuola. In questi anni abbiamo seminato tanto come Amministrazione per garantire scuole sempre più sicure e siamo orgogliosi di poter esultare come Città per questi riconoscimenti”.

“Siamo orgogliosi che una scuola del nostro territorio sia entrata a far parte di uno dei volumi più importante a livello nazionale – sottolinea Angela Maria Mele, consigliere delegata all’Istruzione -. Desidero complimentarmi con la dirigente scolastica della DD Don Milani Daniela Ruffolo, con l’intero corpo docenti e con tutte le persone che collaborano per garantire la massima funzionalità dell’edificio scolastico per l’importante e prestigioso riconoscimento ottenuto”.