Baronissi: Apre lo sportello Home Care Premium per disabili Inaugurata stamattina la sede. Ecco giorni e orari d'apertura

E’ stata inaugurata a Baronissi la nuova sede dello sportello Home Care Premium 2019 del Consorzio Sociale Valle dell’Irno, in gestione alla Cooperativa Sociale Saturno onlus. Lo sportello informativo è in via Nicola Farina 2, alle spalle di Palazzo di Città.

Il programma Home Care Premium 2019 mira a valorizzare l'assistenza per le persone disabili e non autosufficienti, attraverso un contributo mensile finalizzato a coprire i costi per l'assistenza domiciliare e l'erogazione di prestazioni integrative. Il progetto è destinato a dipendenti pubblici e/o pensionati INPS – ex INPDAP e ai loro familiari. Lo sportello - aperto dal lunedì al venerdì dalle 9.00 alle 13.00 – darà supporto alle persone che hanno bisogno di informazioni sia nella presentazione della domanda, sia nella gestione successiva del progetto. Alla cerimonia inaugurale sono intervenuti il sindaco del Comune di Baronissi Gianfranco Valiante, del Comune di Calvanico Francesco Gismondi e il direttore del Consorzio Sociale Valle dell’Irno Carmine De Blasio.

“Con lo sportello Home Care Premium a Baronissi daremo un ulteriore e importante supporto concreto alla nostra comunità – sottolinea il sindaco Gianfranco Valiante - aiutando le famiglie a gestire le difficoltà connesse alle condizioni di disabilità e di non autosufficienza di propri congiunti e migliorando così la qualità di vita di tante persone”. “Si tratta davvero di una importante opportunità per tutti i cittadini – osserva il direttore generale del Consorzio Carmine De Blasio - che si aggiunge alla rete dei servizi esistenti a livello locale nell'ambito della non autosufficienza, allo scopo di ampliare le opportunità assistenziali nella Valle dell’Irno a vantaggio di tutta la collettività”.

Sul territorio del Consorzio S6 sono già presenti altri sportelli informativi presso i Comuni di Siano, aperto il lunedì e il venerdì dalle 9.00 alle 13.00, Mercato San Severino, Fisciano (aperto il lunedì dalle 16.00 alle 19.00) e Bracigliano (il martedì e il giovedì dalle 9.00 alle 14.00). Per contatti telefonici ci si può rivolgere al numero 3203031743.