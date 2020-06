Attività chiuse per Covid: slitta il pagamento della Tari Il comune di Baronissi raccoglie le istanze dei commercianti

L’amministrazione comunale di Baronissi ha adottato misure a sostegno di particolari categorie commerciali, artigiani, piccole imprese, asili, ludoteche, scuole di infanzia chiuse per decreto nel periodo di piena emergenza Covid.

"Ai titolari di tutte le attività economiche con sede nel territorio comunale che a causa dell'emergenza coronavirus hanno subito la chiusura delle proprie attività, il Comune ha disposto per l'anno in corso il rinvio del pagamento delle prime due rate 2020 della Tari, con scadenza giugno e agosto, spalmando gli importi negli anni 2021 e 2022", si legge in una nota di palazzo di città.

"Le attività interessate devono produrre istanza compilando il modulo presente sul sito del Comune di Baronissi, inviandolo all’indirizzo prot.comune.baronissi.sa@pec.it o consegnandolo a mano all'ufficio protocollo. L'ufficio Tributi verificherà il possesso dei requisiti e l’accoglimento della richiesta", fa sapere ancora il municipio di Baronissi.