Treni: riattivate le corse tra Salerno e Sarno Il sindaco Canfora: "Ne manca una ma insisterò"

Una vittoria quella del sindaco di Sarno Giuseppe Canfora sulle corse dei treni che collegato la città con la stazione di Salerno. Ad oggi sono 5 le corse in totale che sono state riattivarte in diversi orari della giornata. Come sottolineato anche dal primo cittadino, manca ancora una ultima corsa serale che sarà riattivata quanto prima.

"Dopo la richiesta che ho inviato qualche giorno fa a Trenitalia ed al Presidente Commissione Regionale Trasporti, Luca Cascone, Trenitalia ha già riattivato le corse soppresse tra Sarno e Salerno". Annuncia il sindaco. "ne manca uno tra quelli richiesti, cioè quello delle 21.40 da Salerno ma insisterò".

Attualmente le corse riattivate sono:

In partenza da Sarno, il treno 26145 delle ore 12.55, il treno n. 26147 delle ore 14.36 ed il treno n. 26151 delle ore 16.24;

In partenza da Salerno, il treno n. 26148 delle ore 12.43 ed il treno 26156 delle ore 16.36.

"Un ringraziamento ad Antonio Pappacena ed all'Associazione dei Pendolari della Valle del Sarno per la segnalazione e la consulenza. Mi aiutano ad aiutare". Ha concluso Canfora.