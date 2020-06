Finanziati 46mila euro per la sicurezza urbana Giuliano: "Un successo per la città di Giffoni Valle Piana"

Il Comune di Giffoni Valle Piana è stato finanziato con una cifra di 46mila euro dalla Regione Campania per azioni e progetti in materia di sicurezza urbana e Polizia Locale. Un risultato importante, ottenuto dal lavoro in sinergia svolto dal Sindaco Antonio Giuliano e dal Comandante della Polizia Locale Rosario Muro.

Il progetto, presentato alla Regione Campania e approvato nei giorni scorsi, permetterà di avere a disposizione nuove somme da utilizzare per l’acquisto di veicoli e soprattutto per dotarsi di rinnovati supporti tecnologici di ultima generazione che rappresenteranno un efficace deterrente contro i fenomeni di microcriminalità.

Nuovi strumenti da utilizzare per garantire la sicurezza dei cittadini, a dimostrazione della grande attenzione sul tema dell’intera Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano. Negli scorsi mesi la città picentina si è dotata anche di un prezioso sistema di videosorveglianza, con l’installazione di occhi tecnologici nei vari punti d’accesso oltre che nelle zone nevralgiche di Giffoni, allargando il proprio raggio d’azione anche nella frazione Sardone.

“Si tratta di un nuovo successo per la nostra Città che continua il suo costante percorso di crescita e rinnovamento – ha dichiarato il Sindaco Antonio Giuliano -. Questo riconoscimento è frutto della grande attenzione sul tema della sicurezza, da sempre uno dei miei obiettivi primari per il bene della nostra Giffoni. Ringrazio la Regione Campania per aver creduto in un progetto che guarda al futuro”.

“Questo attestato di stima della Regione Campania è frutto di un lavoro di programmazione svolto in sinergia con il corpo della Polizia Locale diretto dal Comandante Rosario Muro – il pensiero del consigliere delegato alla sicurezza Giuseppe Marrandino – Durante il periodo dell’emergenza Covid-19 i vigili urbani sono stati encomiabili per il grande lavoro svolto nel garantire i servizi essenziali annullando i rischi legati alla diffusione del virus. Tutto questo è stato possibile anche grazie al fondamentale apporto della locale caserma dei carabinieri, guidata dal Maresciallo Ferri, all’aiuto del corpo dei Carabinieri Forestali guidato dal Maresciallo Pinto, e al supporto del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Giffoni”.