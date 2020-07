Proseguono i lavori fra Pontecagnano e Battipaglia Messa in sicurezza della strada provinciale 175, Strianese: "La Provincia non si ferma"

Sono in corso i lavori di messa in sicurezza di alcuni tratti della SP 175 a confine tra i Comuni di Pontecagnano e Battipaglia, nel tratto Isola Verde. L’intervento, coordinato dal settore Viabilità e Trasporti della Provincia, diretto da Domenico Ranesi e supportato dal Consigliere provinciale delegato alla Viabilità, Antonio Rescigno, terminerà secondo le previsioni per i primi di agosto p.v.

“La Provincia di Salerno – dichiara il Presidente Michele Strianese – sta provvedendo al rifacimento della pavimentazione e della segnaletica, sia orizzontale che verticale, e sta installando le barriere laterali dalla km. 6+500 alla km. 8+600. Inoltre sta lavorando alla sistemazione degli svincoli per innesto SP 135, in località Spineta, e SP 312, in località Lago. Infine verrà messa in opera apposita segnaletica luminosa e attenuatori di velocità. Ormai stiamo procedendo con la messa in sicurezza di tutta la nostra rete viaria. Dopo l’interruzione dei cantieri per l’emergenza sanitaria epidemiologica che ha paralizzato l’intero Paese, ora, in osservanza della normativa nazionale e regionale, si riprende nell’intento di avviare tutti i cantieri. La Provincia non si ferma, continuiamo a lavorare sulla mobilità sicura delle nostre comunità e a promuovere sviluppo e lavoro nei nostri territori.”