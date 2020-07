Viabilità a Giffoni Valle Piana, completati i lavori stradali Il sindaco Giuliano: "Interventi necessari per garantire sicurezza"

Sono stati completati nei giorni scorsi i lavori di bitumazione e sistemazione di alcune strade nel comune di Giffoni Valle Piana. Le ditte incaricate hanno svolto interventi di rifacimento del manto stradale nell’intera frazione Curticelle, adeguando i vicoletti del piccolo quartiere picentino. Un intervento atteso da decenni e reso possibile solo grazie alla ferma volontà dell’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano.

Un nuovo passo deciso sotto il tema della viabilità e della sicurezza. Dopo l’inizio dei lavori per la realizzazione di via Marotti, snodo fondamentale per dare respiro alla viabilità comunale e migliorare i collegamenti con i comuni limitrofi dell’area picentina, nei giorni scorsi si è proceduto anche alla sistemazione di via Serroni, con un intervento di bitumazione e manutenzione dei marciapiedi.

Inoltre, per garantire il decoro urbano e la salvaguardia dell’ambiente, si sta procedendo a continue operazioni di sfalcio e pulizia degli spazi verdi comunali in tutti i punti della Città.

“Si tratta di operazioni fondamentali per garantire la sicurezza e l’incolumità dei cittadini – le parole del Sindaco Antonio Giuliano – Stiamo mettendo in campo tutte le forze per adeguare e migliorare le nostre strade con tanti interventi possibili grazie alla sinergia della Regione Campania”.

“Questi sono i primi interventi di un programma di operazioni che permetterà di migliorare la viabilità nell’intera Città – le dichiarazioni del consigliere con delega alla Viabilità Giuseppe Marrandino -. Stiamo intervenendo non solo sulle arterie principali ma soprattutto sulle strade secondarie e di collegamento interno, a dimostrazione dell’interesse dell’Amministrazione dell’intera Città”.