Castel San Giorgio, aiutate 600 famiglie col pacco alimentare Il sindaco Lanzara: "Non lasciamo nessuno indietro e sosteniamo tutte le fragilità sociali"

Continuano le iniziative di sostegno alle famiglie in difficoltà a causa dell'emergenza Covid-19 a Castel San Giorgio. L'amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara, su proposta dell’assessore alle politiche sociali Antonia Alfano e con il sostegno di tutti i dipendenti del settore Servizi Sociali, ha deciso di estendere l'erogazione dei contributi diretti "pacco alimentare Covid" nei limiti delle disponibilità assegnate.

L'iniziativa è aggiuntiva a quella già in corso del banco alimentare che serve ad oggi 150 nuclei e segue l'erogazione dei buoni spesa consegnati ad oltre 600 famiglie.

"Noi non lasceremo nessuno indietro e cercheremo di sostenere fino in fondo tutte le fragilità sociali che la pandemia ci ha lasciato, resteremo al fianco dei nostri cittadini con determinazione e speranza", hanno dichiarato il sindaco Lanzara e l'assessore Alfano.

"In questo modo l'Ente si conferma il primo riferimento per tutti i cittadini e uno strumento fondamentale per la ripresa sociale ed economica".