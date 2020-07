A Giffoni Valle Piana il riconoscimento di "Città che legge" Il sindaco Giuliano: "Attestato di stima importante"

Nuovo riconoscimento per la Città di Giffoni Valle Piana. Il comune picentino è stato inserito nell’elenco nazionale delle comunità che hanno ottenuto il riconoscimento di “Città che legge” per il biennio 2020/2021.

Un nuovo attestato di stima per la Città giffonese, segnale della grande attenzione riposta dall’Amministrazione Comunale guidata dal Sindaco Antonio Giuliano per la diffusione della cultura e la promozione della lettura sul territorio. Il Centro per il libro e la lettura, d’intesa con l’Anci, con la qualifica di “Città che legge” intende riconoscere e sostenere la crescita socio-culturale delle comunità urbane attraverso la diffusione della lettura come valore riconosciuto e condiviso, in grado di influenzare positivamente la qualità della vita individuale e collettiva.

“Siamo molto orgogliosi per aver ricevuto questo riconoscimento – le parole del Sindaco Antonio Giuliano -Ringrazio tutta l’Amministrazione, in sinergia con il Giffoni Opportunity, per l’ottimo lavoro svolto da proseguire attraverso un la stesura di un “Patto per la Lettura” per rendere Giffoni epicentro della cultura. Un nuovo risultato che testimonia la grande attenzione sul tema, testimoniato anche dal nuovo progetto per la biblioteca comunale creato insieme alle associazioni “Pro Loco” e il “Gabbiano Onlus”.