Baronissi: inaugurato campo a cinque a Caposaragnano Valiante: "Un altro impegno assolto con tanta soddisfazione"

Inaugurato nella serata di ieri un nuovo campo a cinque a Baronissi. I lavori erano già iniziati da tempo per concedere il nuovo spazio in erba sintetia ai ragazzi del luogo, ma grazie alla nuova ordinanza del governatore De Luca, il campo a cinque potrà essere anche sfruttato. Presente all'inaugurazione anche il sindaco Gianfranco Valiante. Nell'occasione è stata svelata, sul muto di cinta dlel'impianto, l'opera muraria realizzata dagli artisti dell'associazione Overline e Anema.

"Abbiamo inaugurato ieri sera il nuovo impianto di calcio a cinque “Madonna del Carmine”a Caposaragnano. Il campo e’ stato realizzato in erba sintetica di ultima generazione, e’ dotato di spogliatoi e servizi, accessibile è utilizzabile per i disabili, dispone di illuminazione a multiled.

È uno spazio atteso da decenni dai ragazzi, dagli sportivi, dai cittadini di CapoSaragnano ieri sera presenti in massa ed entusiasti.

Finalmente una realtà’ dove specie i più giovani possono praticare il calcio e socializzare. Per noi un altro impegno assolto con tanta soddisfazione. In occasione dell’inaugurazione è stata “svelata”, sul muro di cinta dell’impianto, l'opera muraria che gli artisti hanno creato per la frazione, un intervento di riqualificazione urbana che ricorda e riscopre l'antica tradizione della sartoria della nostra città. Auguri CapoSaragnano". Ha dichiarato, il sindaco Valiante.