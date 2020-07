Messa in sicurezza in via Macchia Morese a Montecorvino Un investimento pari a 584 mila euro

L’attesa è finalmente finita, via Macchia Morese sarà presto messa in sicurezza grazie ad un finanziamento ottenuto dall’Amministrazione comunale di Montecorvino Pugliano da parte del Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per un investimento pari a 584.868 euro. I lavori di riqualificazione partiranno a breve, dureranno circa 60 giorni, interesseranno una strada lunga circa 4,5 chilometri, e saranno eseguiti dalla “Società Cooperativa Aurora 78 di Napoli”.

Gli interventi nel loro insieme, consistono in opere strutturali di contenimento in alcuni punti dove i fenomeni franosi sono più evidenti mediante la realizzazione di palificate in cemento armato. A seguito delle migliorie offerte in sede di gara dall'impresa esecutrice, saranno realizzate oltre al rifacimento del manto stradale, l’installazione di barriere stradali e la segnaletica orizzontale e verticale. Sarà realizzato anche un impianto pubblica illuminazione con fari a led di ultima generazione.

«Si tratta di un intervento atteso da anni e al quale ho lavorato quando ricoprivo la carica di vicesindaco - afferma il Sindaco Alessandro Chiola - Ho lavorato personalmente affinché il Provveditorato per le opere pubbliche concedesse un congruo contributo economico e per questo desidero ringraziare tutti i funzionari che hanno lavorato all’iter burocratico. Oggi finalmente questi lavori elimineranno tutte le insidie che costellano un’arteria che collega le frazioni superiori a quelle a valle e quotidianamente percorsa da residenti e proprietari terrieri».

«Oltre mezzo milione di euro per la messa in sicurezza di via Macchia Morese è un risultato straordinario che questa Amministrazione comunale ha saputo ottenere grazie alla caparbietà e alla serietà di un lungo e sinergico lavoro tra istituzioni». Il commento del Vicesindaco con delega ai lavori pubblici, Ludovico Buonomo