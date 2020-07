Palinuro, in mare lo yacht del proprietario di "Luis Vuitton" La curiosità. Una delle imbarcazioni più costose al mondo

Un mega yacht di oltre 101 metri è stato avvistato in queste ore nelle acuq del Cilento, precisamente a largo di Palinuro. Si tratterebbe del Symphony di Bernard Arnault, del proprietario di Louis Vuitton e di altre aziende d’alta moda.

E' una delle imbarcazioni più costose al mondo, costruita in Olanda e in grado di ospitare 16 persone in 8 diverse cabine, tra cui una suite master, una cabina vip e 6 cabine doppie, a cui si aggiungono le 12 stanze riservate all’equipaggio composto attualmente da 27 persone.

Non si tratta del primo mega yacht di lusso avvistato nella acque salernitane. Dallo scorso fine settimana molti attori, imprenditori di spessori e influencer hanno scelto di noleggiare un'imbarcazione per rilassarsi tra le due costiere.