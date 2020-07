Costa d'Amalfi, annata positiva per il limone IGP Entro fine agosto raccolta finita

Stagione positiva per il limone Costa D'Amalfi IGP in piena campagna di raccolta. La produzione è a macchia di leopardo ma i prezzi sono raddoppiati rispetto allo scorso anno con una richiesta molto forte sia in Italia che all’estero. E’ quanto emerge dal monitoraggio di Coldiretti Salerno.

A causa delle abbondanti precipitazioni del maggio scorso, che hanno provocato la scarsa allegagione e la cascole precoce dei fiori, si riscontra un - 30% di prodotto ma non in tutte le aree della costiera amalfitana. La richiesta di prodotto è però molto forte e i prezzi sono raddoppiati rispetto allo scorso anno. “Contiamo di proseguire fino ad agosto la raccolta – spiega Angelo Amato, presidente del Consorzio di Tutela - non ci sono ingenti quantitativi, almeno non in tutte le aree, ma la qualità è buona, contraddistinta da grossi calibri e pochissimo scarto. Sul fronte dei prezzi siamo invece al doppio dell’annata passata. E’ una campagna positiva che ovviamente premia il lavoro dei nostri agricoltori in questp anno di emergenza Covid”.

“Quest'anno la domanda è davvero elevata – conferma il direttore di Coldiretti Enzo Tropiano - siamo agli sgoccioli della raccolta, la campagna sta per giungere al termine. E' stata un'ottima annata, caratterizzata da un'elevata domanda e da una buona qualità del prodotto. In passato la produzione di limoni era notevole, ma negli ultimi decenni si è persa oltre la metà della superficie coltivata, a causa soprattutto dei bassi compensi riconosciuti agli agricoltori al di sotto dei costi di produzioni.

Poi c’è stata negli ultimi anni una straordinaria rinascita del comparto che ha affermato la produzione di limoni Costa d’Amalfi Igp in tutto il mondo. Tra l’altro, l’esplosione dell’emergenza sanitaria ha fatto registrare una impennata di richieste. Gli effetti della pandemia hanno fatto emergere una maggior consapevolezza sul valore della produzione agricola di qualità per l’alimentazione e la salute”.