Potenziato l'ospedale di Agropoli: "Avevo dato la mia parola" L'intervento del governatore Vincenzo De Luca

Nuova vita per l'ospedale di Agropoli. Una promessa lunga sette anni quella fatta dal presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca che, finalmente, nella giornata di ieri è stata portata al termine.

"Avevo dato la mia parola", ha dichiarato De Luca. "Riapre completamente l’Ospedale di Agropoli, chiuso nel 2013. È una bellissima struttura, che darà maggiori servizi e anche serenità ai cittadini del Cilento. Avevamo preso l’impegno di riaprire questo ospedale, l’abbiamo mantenuto".

Durante l'emergenza coronavirus, però, la riapertura dell'ospedale è stata un punto fondamentale anche per l'amministrazione del sindaco Adamo Coppola: "E' una giornata particolare, che giunge dopo tanti anni di attesa. Con l’attivazione del pronto soccorso medico h24, Radiologia e Laboratorio analisi h24, la Rianimazione, l’assistenza cardiologica e l’attivazione di due sale operatorie per interventi, per ora, in week surgery, si restituisce dignità ad un territorio cui la sanità era stata strappata. Un percorso virtuoso che inizia oggi e ci consentirà di affrontare il futuro con maggiore fiducia".

Presenti al potenziamento del nuovo ospedale anche il direttore generale dell'Asl Salerno Mario Iervolino e il sindaco di Capaccio Paestum Franco Alfieri.