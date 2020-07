Stop all'acqua potabile per usi impropri La nuova ordinanza del Comune di Baronissi in vigore fino a settembre

Fino al prossimo 21 settembre a Baronissi è rigorosamente vietato l’uso dell’acqua potabile per usi impropri. Lo stabilisce l’Ordinanza n. 58 del 14 luglio 2020 che limita il consumo improprio di acqua sul territorio comunale.

Nelle ultime settimane, come confermato dall’Ausino che gestisce il servizio idrico, sono aumentati notevolmente i consumi di acqua potabile e, nonostante le fonti di approvvigionamento mantengano una produttività in linea con la media del periodo, si sono già verificati, sul territorio comunale, alcuni localizzati fenomeni di crisi idrica.

Per prevenire inconvenienti più gravi, il Comune ha emesso ordinanza che limita il consumo di acqua, contrastando ogni possibile utilizzo superfluo. In particolare, l’Ordinanza non consente di irrigare orti e giardini privati, lavare automezzi, riempire piscine, prelevare acqua dalle fontane pubbliche per usi diversi dall’alimentazione, consumare acqua potabile per uso ludico, prelevare acqua dagli idranti antincendio se non per spegnimento di incendi.

Il Comune invita tutti i cittadini ad utilizzare con la massima parsimonia l’acqua potabile anche per esigenze domestiche.