Baronissi, al via il servizio di avvistamento incendi Due squadre di volontari sorveglieranno i versanti collinari

Attivato il servizio di avvistamento incendi boschivi a Baronissi. La giunta comunale ha approvato l’iniziativa “Boschi sicuri” per la prevenzione degli incendi mediante azione preventiva di avvistamento e pattugliamento a cura del Nucleo comunale di Protezione civile e dell’Associazione “Il Punto”.

Due squadre di volontari quotidianamente sorveglieranno i versanti collinari della città, pronti ad effettuare il primo intervento di spegnimento del focolaio e ad allertare Vigili del Fuoco e sala operativa regionale per casi più gravi. “È un piano straordinario di interventi – dichiara il sindaco Gianfranco Valiante - per mettere misure a tutela del patrimonio boschivo dagli incendi che purtroppo nel periodo estivo sono sempre frequenti. Abbiamo lavorato alla manutenzione e cura delle aree verdi per mitigare l’innesco degli incendi boschivi ma serve ovviamente l’attenzione di tutti per scongiurare problemi. Desidero ringraziare i volontari perché senza di loro non sarebbe possibile allestire questo servizio fondamentale per Baronissi, un esempio di partecipazione attiva alla difesa dell'ambiente”.

“Lavoriamo ogni giorno per l’attività di prevenzione e presidio sul territorio – commenta l’assessore alla protezione civile Giuseppe Giordano - tutti dobbiamo essere sentinelle del territorio per contrastare il fenomeno degli incendi in quanto una pronta segnalazione può certamente agevolare i tempi dei soccorsi e contenere i danni”. La Protezione Civile di Baronissi raccomanda ai cittadini di tenere comportamenti prudenti, astenendosi da qualsiasi accensione di fuoco e ricorda che vige su tutto il territorio regionale il divieto assoluto di accensione fuochi. La mancata osservanza delle norme di prevenzione comporta l’applicazione di pesanti sanzioni.