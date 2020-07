Lavori in largo Tre Pizzi per la Città della Medicina Da domani partono i lavori a Baronissi

Da domenica 19 luglio e per circa due settimane cambia la viabilità in Largo Tre Pizzi a Baronissi. Conclusi i lavori in via Aldo Moro, il cantiere di Città della Medicina si sposta qualche metro più avanti, per consentire i lavori alle condotte fognarie, II e III lotto delle infrastrutture a servizio dell’Area Città della Medicina. Riapre, dunque, il tratto che da via Convento conduce a via Aldo Moro in direzione Salerno.

Per chi, invece, dovrà raggiungere via Allende, l’autostrada o comunque la zona Baronissi nord (Orignano – Ikea) sarà interdetto al traffico largo tre Pizzi. Da via Convento, dunque, percorso obbligato verso via Moro, rientro alla rotatoria di via Moro, svolta su via Trinità che diventa a senso unico in direzione ovest - est, per raggiungere via Allende attraverso via Fortunato. Per gli autocarri il transito è vietato in direzione Baronissi centro e vi è l’obbligo di uscita allo svincolo Baronissi sud. L’autobus linea 58 direzione Caprecano - Fusara proveniente da via Convento seguirà il seguente percorso: via Convento, via Moro, rotatoria su via Moro, via Berlinguer, via Pozzillo.

Il bus 58 proveniente dalle frazioni Caprecano e Fusara diretto a Baronissi seguirà il seguente percorso: via Trinità, via Fortunato, via Allende.