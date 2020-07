Agropoli: lungomare San Marco, limite di velocità a 30 km/h Il provvedimento per rendere più sicura la passeggiata e implementare la mobilità elettrica

La giunta comunale ha formulato atto di indirizzo alla polizia municipale affinché provveda a compiere tutti gli atti utili per abbassare il limite di velocità, attualmente fissato in 50 Km/h, a 30 Km/h su via San Marco e su via Risorgimento. "Il procedimento dell’esecutivo Coppola si pone quali obiettivi: migliorare la sicurezza della circolazione, soprattutto di pedoni e altri utenti deboli della strada; agevolare la fruizione da parte degli esercizi commerciali di vicinato e di somministrazione di alimenti e bevande. Inoltre, qualora sussistano i requisiti e le condizioni di legge, si procederà a concedere, alle attività che ne facciano richiesta, occupazioni parziali e limitate della sede stradale (area adibita alla sosta adiacente all’esercizio), al fine di meglio garantire il distanziamento sociale tra gli avventori", si legge nella nota del comune.

L'obiettivo è anche quello di "favorire una mobilità più sostenibile e anche l’utilizzo di veicoli a basso impatto ambientale, quali biciclette e veicoli elettrici".

"Il lungomare San Marco e via Risorgimento - afferma il sindaco Adamo Coppola - specie nel periodo estivo, sono tra le aree di maggiore frequentazione della nostra città. Al fine di tutelare la loro destinazione residenziale e quanto più possibile gli abitanti della zona oltre che i fruitori dei numerosi esercizi commerciali presenti, si è pensato all’istituzione di una "Zona 30", abbassando di 20 km orari l’attuale limite di velocità pari a 50. Con il supporto delle forze dell’ordine, l’area diverrebbe più a misura di famiglie e agevolerebbe di molto gli esercenti che potranno fruire di nuovi spazi all’esterno, se non presenti nelle immediate adiacenze delle attività", le parole della fascia treicolore agropolese.