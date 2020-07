FOTO | Salerno, volontari ripuliscono la spiaggia dai rifiuti In azione sull'arenile del Poligono militare Greenpeace, Naturart e Voglio un mondo pulito

I volontari del gruppo locale Greenpeace di Salerno, insieme alle associazioni "Naturart" e "Voglio Un Mondo Pulito", hanno organizzato una pulizia sulla spiaggia del poligono militare a Eboli. I volontari, muniti di guanti protettivi e sacchi per la raccolta differenziata, hanno raccolto e catalogato i rifiuti trovati: ben 498 kg tra bottiglie di plastica, rifiuti indifferenziati e rifiuti ingombranti solo negli ultimi 200 m di spiaggia.

L'azione è supportata dall'Ente Riserva Regionale Foce Sele Tanagro, il comando militare del comprensorio di Persano e del Paestum Lido: "Un mondo senza plastica usa e getta per salvare i nostri mari è possibile a partire da ognuno di noi", l'appello degli attivisti. Che poi ricordano: "L'area in questione rappresenta un ecosistema di notevole interesse naturalistico. Infatti, esso è interessato dalla nidificazione di specie rare e protette come la tartaruga marina (caretta caretta) e il corriere piccolo (Charadrius dubius)".