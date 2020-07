Baronissi, lavori in corso Garibaldi: strada chiusa La comunicazione dal Comune

Il Comune di Baronissi informa che dalle ore 7.00 di martedì 21 luglio alle ore 20.00 di mercoledì 22 luglio saranno effettuati i lavori di rifacimento della pavimentazione stradale in Corso Garibaldi. Il tratto interessato va dall’incrocio di via Lavatino all’incrocio di via Cutinelli.

La strada sarà completamente chiusa al traffico veicolare. Gli automobilisti dovranno servirsi di percorsi alternativi.

“Un altro impegno mantenuto – afferma il sindaco Gianfranco Valiante – procediamo alla sistemazione del corso Garibaldi, un importante intervento per la sicurezza stradale e la circolazione. In città sono operativi diversi cantieri, all’insegna della piena ripresa delle attività dopo il periodo di emergenza. I lavori di rifacimento dell’asfalto consentiranno di migliorare in modo significativo la sicurezza veicolare”.

Modifiche sono previste anche per la circolazione del trasporto pubblico. Gli autobus (in direzione nord) transiteranno secondo il percorso: corso Garibaldi incrocio via Cutinelli, via Gobetti, via San Francesco (quest’ultima riaperta al doppio senso di circolazione), via Convento, via Ferreria. Gli autobus (in direzione sud) transiteranno secondo il percorso: via Ferreria, via Convento, via Aldo Moro.