Nasce a Baronissi una casa di accoglienza per papà separati Soli e in difficoltà economica: ecco il nuovo progetto di housing sociale

Una casa sociale riservata a padri separati in difficoltà. Nasce in via San Pietro, nel borgo di Aiello, un progetto nuovo, una dimora messa a disposizione e ristrutturata dall'associazione Oasi, con i partner del progetto "Ri-vivere insieme".

Il progetto è finanziato con il contributo di fondazione con il Sud, e finalizzato all’accoglienza di papà separati in difficoltà, che, in regime di co-housing possono trovare amicizie e sostegno per ripartire e migliorare il proprio percorso di vita.

Il progetto prevede ospitalità di massimo 3 padri separati con figli, con l'impegno alla compartecipazione delle spese di utenza e gestione della casa per un periodo di massimo 18 mesi. Nella struttura saranno attivati anche percorsi di orientamento socio lavorativo e di sostegno familiare e il servizio di ascolto e accoglienza per un campo molto delicato come quello delle separazioni familiari.