Camerota, il governatore De Luca inaugura il grande depuratore Scarpitta: "Un giorno importante non solo per Camerota, ma per il Cilento e tutta la regione"

Vincenzo De Luca ha inaugurato il grande depuratore di Marina di Camerota. Nel corso della mattinata, nella centrale piazza Simon Bolivar del comune cilentano è stato presentato anche il progetto del porto turistico con annessa messa in sicurezza.

Un giorno storico per la città che ha visto la realizzazione di un'opera di fondamentale importanza per un territorio che vive di turismo, come sottolineato anche dal Presidente Michele Strianese, presente alla cerimonia: “Stiamo lavorando tanto per lo sviluppo di questi territori, per il rilancio dopo un momento difficile che stiamo ancora vivendo e verso il quale dobbiamo avere ancora la massima attenzione. Abbiamo inaugurato l’impianto di depurazione a Palinuro, ora quello di Lentiscosa, a Camerota. Tutte le acque reflue delle aree interne andranno finalmente a mare depurate. Acqua pulita vuol dire economia e turismo per le nostre aree costiere. L’opera che oggi inauguriamo è fondamentale per un territorio che vive di turismo.” ha dichiarato il Presidente Strianese.

L'intervento del sindaco di Camerota, Mario Salvatore Scarpitta, ha preceduto quello del Governatore De Luca.

“Un giorno importante non solo per Camerota, ma per il Cilento e la regione tutta. Tre mesi fa non avremmo mai pensato di poter realizzare questa giornata. Tre mesi fa non avremmo scommesso di poter realizzare questa giornata. Tre mesi fa eravamo nel pieno di un’emergenza terribile, emergenza non finita, ricordiamolo. Un lavoro incessante, massacrante, notte e giorno, spesso borderline, infaticabile, andando contro corrente. La stagione delle grandi opere che si dovevano inaugurare è iniziata. La Campania è stata una delle prime regioni a mettersi in moto. Si sbagliava chi pensava che il turismo non sarebbe partito." queste, le parole della fascia tricolore del comune cilentano.

“La Campania, grazie alle scelte e alla sensibilità della sua gente, è stata una delle prime regioni a mettersi in moto. Si sbagliava chi pensava che il turismo non sarebbe partito. – ha continuato il primo cittadino -. A Camerota oggi si completa un ciclo inaugurando l’ultimo depuratore che servirà a rendere questo luogo davvero meraviglioso con delle acque straordinarie."

"Cilento che non è più una zavorra per la Campania ma bensì una risorsa, una vetrina, un territorio che grazie alla sua biodiversità, alla cucina e alle persone che lo vivono sempre, alla gentilezza, alla cura del bello e ai mille tesori che custodisce gelosamente ma che è sempre pronto a mostrare a chi li sa apprezzare e riconoscere, è divenuto sempre più volano del turismo nazionale e meta di tantissimi stranieri” ha continuato Scarpitta.

Tante le innovazioni e i progetti che hanno contribuito a far correre il Cilento più veloce, incentivando il turismo come il frecciarossa e il metrò del mare: “È un territorio che ha lavorato sulle infrastrutture e sulle sue opere. È un territorio dove i cantieri vengono inaugurati e i lavori vengono terminati e le opere consegnate ai cittadini. - Ha aggiunto il primo cittadino - Oggi siamo qui ad inaugurare un grande depuratore, il più tecnologico a sud della provincia di Salerno. Un progetto da oltre 9 milioni di euro. Già in questi giorni, con le prime prove, abbiamo notato un netto miglioramento delle acque.”

Nel corso del suo intervento, il sindaco Scarpitta ha anche comunicato l'impegno da parte del Governatore a intervenire il prima possibile con un maxi intervento di risanamento e messa in sicurezza definitiva dell’arteria più importante del Comune di Camerota, la strada del Mingardo che collega la frazione di Marina con Palinuro: “La parola del presidente De Luca è già una promessa che diventa un cantiere. Ho aspettato il presidente lungo la strada di Marina di Camerota, una via fortemente colpita dal fenomeno dell’erosione e pericolosa. Il Presidente si è preso un impegno per risolvere definitivamente quel problema da settembre. La sopravvivenza di quella strada, l’unica per arrivare al nostro territorio, è la sopravvivenza del nostro comune.” ha dichiarato il primo cittadino.

L'atteso intervento del Governatore De Luca ha confermato la soddisfazione nella realizzazione di un'opera imporante per il territorio e inserita in un progetto molto più ampio: "Qui oggi abbiamo inaugurato un’opera storica. Uno dei problemi e delle croci che abbiamo portato sulle spalle nei decenni passati in Campania è quello legato all’ambiente. Ci stiamo occupando della depurazione di tutte le acque, da qui a un anno avremo il mare limpido e balneabile dal Volturno a Camerota a Sapri, e sarà un altro motivo di vanto per noi campani." dichiara il Governatore De Lica, e aggiunge: "Questo è uno dei territori più belli d’Italia e d’Europa. Questo è un posto benedetto da Dio con gli impianti di depurazione sarà ancora più bello tuffarsi in questo mare. Marina di Camerota e il Cilento sono posti che ci invidiano nel mondo e noi abbiamo il dovere di difenderli”.