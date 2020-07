Agro, 70 famiglie senza assegno di cura da mesi: "Vergognoso" La denuncia di Potere al Popolo

"Nel Piano di Zona S1 (Nocera Inferiore, Nocera Superiore, Roccapiemonte, Castel San Giorgio) ci sono 70 famiglie che da 7 mesi non percepiscono l'assegno di cura per i propri figli con disabilità gravi. L’Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Nocera Inferiore la scorsa settimana ha dichiarato che gli arretrati erano stati sbloccati e sarebbero stati versati in pochi giorni, ma le famiglie stanno ancora aspettando".

Questa la denuncia di Potere al Popolo Agro Nocerino Sarnese che, dopo l'incontro della scorsa settimana con una rappresentanza delle mamme dei ragazzi disabili, ha inviato ulteriori solleciti tramite Pec per avere un incontro con i sindaci di Nocera Inferiore e Nocera Superiore e il Dirigente Renato Sampogna per capire la causa di questi ritardi e per pretendere pagamenti regolari.

"Non abbiamo ottenuto nessuna risposta. E' vergognoso", si legge in una nota, "Su questa vicenda, nei giorni scorsi, c'è stato anche l'interessamento del Garante delle disabilità della Regione Campania, un segnale importante che fa ben sperare. Queste famiglie hanno bisogno di queste risorse subito.Saremo al loro fianco per qualsiasi azione decideranno di intraprendere per ottenere il rispetto dei loro diritti.