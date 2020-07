A Giffoni Valle Piana la "Giornata Ecologica" Ripulite via Colle della Maddalena e Via del Picentino

Un sabato all’insegna dell’amore per l’ambiente. Si è tenuto questa mattina l’appuntamento con la Giornata Ecologica. L’evento, voluto dal Comune di Giffoni Valle Piana, rappresentato dai consiglieri comunali Fabio Toro e Giuseppe Marrandino, è stato organizzato in sinergia con le associazioni di volontariato South Land Giffoni, CNGEI Giffoni I – Scout Laici, Il Gabbiano Onlus, Pro Curti, Soccorsomontano Dedalo.

I volontari sono intervenuti nella frazione Sardone, ripulendo gli argini di Via del Picentino e Via Colle della Maddalena. Tutto il materiale raccolto è stato successivamente trasportato presso l’isola ecologica del comune picentino.

“Desidero ringraziare quanti sono scesi in campo per la riuscita di questa giornata all’insegna dell’ambiente – il commento del Sindaco Antonio Giuliano -. Dopo l’iniziativa organizzata negli scorsi mesi nella frazione Vassi, quest’oggi dal lavoro fisico dell’Amministrazione Comunale e dei volontari parte un messaggio per l’intera popolazione: impariamo a rispettare ancora di più la nostra natura e il nostro territorio. L’Amministrazione, dal suo canto proseguirà la sensibilizzazione al rispetto partecipato e attivo dell’ambiente”.