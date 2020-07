Sarno: inaugurata la nuova Piazza "Luciano De Crescenzo" Il sindaco Canfora: "Una giornata storica per la comunità di Lavorate"

"Grazie di cuore da parte di tutti i bambini della comunità di Lavorate". Così il piccolo Enrico Pinto ha voluto ringraziare il Sindaco Giuseppe Canfora al quale ha consegnato una pergamena a nome di tutti i bambini di Lavorate.

Presenti alla cerimonia di inaugurazione il Presidente della Provincia di Salerno, Michele Strianese, la Senatrice Luisa Angrisani, l'Onorevole Virginia Villani, la Giunta Comunale, i Consiglieri comunali di maggioranza e di opposizione.

Dopo il tradizionale taglio del nastro e la benedizione, Don Salvatore Agovino ha celebrato la Santa Messa ringraziando il Sindaco Canfora e l'Amministrazione Comunale per l'opera realizzata.

Da parte sua, il Sindaco Canfora ha voluto ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione della piazza, dai progettisti ai tecnici comunali, ai dirigenti dell'Ufficio tecnico, dall'Assessore ai Lavori Pubblici Gaetano Ferrentino al suo predecessore Michele Ruggiero, alla ditta esecutrice "Cimel" di San Cipriano Picentino, all'Assessore agli Eventi Annamaria Della Porta e all'intera Giunta, alle ditte che hanno curato l'arredo, il verde e la fontana.

La cerimonia si è svolta nella massima sicurezza delle norme antiCovid, grazie ai volontari della Guardia Ambientale Nazionale, della Croce Rossa, della Protezione Civile "I Sarrasti", della Medical Emergency Sarno. E' stata una serata di festa e di gioia, accompagnata dal calore della gente, dagli applausi, dai sorrisi dei bambini, dai canti della Corale Santa Maria delle Grazie, diretta dal Maestro Angela Pappacena. Una giornata storica per Lavorate, una comunità laboriosa e generosa che meritava una piazza tutta sua, quale luogo di aggregazione vissuto da tutti, dove ci si può incontrare, parlare, divertirsi, passare un po' di tempo libero. Un'opera attesa da anni dai cittadini di Lavorate, diventata realtà grazie all'impegno e alla perseveranza dell'Amministrazione Canfora.

"E’ un giorno storico per Lavorate: consegniamo ai cittadini una piazza che sarà un luogo di aggregazione - ha commentato il Sindaco Canfora- . Un bene che tutti noi dobbiamo salvaguardare. Credo che questa piazza rappresenti un esempio di buona amministrazione. La scelta di intitolare la Piazza a

Luciano De Crescenzo, ingegnere, scrittore, regista, attore, filosofo e conduttore televisivo,

nato a Napoli il 18 agosto 1928 e morto a Roma il 18 luglio 2019, è stata fatta per l'attività culturale e sociale svolta nel corso della sua esistenza. De Crescenzo ha lasciato un ricordo indelebile nel panorama culturale italiano e mondiale. Ha pubblicato cinquanta libri, vendendo 18 milioni di copie nel mondo, di cui 7 milioni in Italia, tradotti in 19 lingue e diffusi in 25 paesi; la sua dote maggiore è stata quella di far avvicinare tante generazioni alla lettura, coniugando la divulgazione della cultura col divertimento". ha concluso il primo cittadino.