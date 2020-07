Covid ad Agropoli: in rete false liste con i nomi dei contatti Il sindaco Coppola: "Vergognoso in momenti così difficili assumere atteggiamenti di questo tipo"

Sarebbe stata resa pubblica in rete una falsa lista con diversi nomi di persone entrate in contatto con i casi di coronavirus registrati nel comune di Agropoli. Il sindaco Adamo Coppola è intervenuto tramite la sua pagina ufficiale facendo chiarezza sulla situazione.

“Abbiamo appreso che in merito alla catena dei contatti che stiamo ricostruendo, al fine di lavorare per la salute pubblica, girano delle liste di nomi che sembra siano arrivate nelle mani di persone che, non si sa se per gioco o per cattiveria, stanno facendo girare sulla rete! Premesso che le liste non sono ufficiali ma solo appunti preparatori da inviare agli organi competenti, quindi non ancora reali, stigmatizziamo categoricamente le chiacchiere che circolano annunciando che se verrà resa pubblica qualsivoglia lista riconducibile ai casi covid di Agropoli provvederemo ad intraprendere, per tutelare la privacy di ognuno, decise azioni legali!” Il duro commento del primo cittadino, che aggiunge: “Pare realmente vergognoso in momenti così difficili assumere atteggiamenti di questo tipo!!”