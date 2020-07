Scuola media Tasso a Castel San Giorgio: al via il restyling Il sindaco Paola Lanzara: "L'edilizia scolastica è la priorità della nostra amministrazione"

Le scuole come priorità dell’azione dell’amministrazione comunale di Castel San Giorgio guidata dal primo cittadino Paola Lanzara. L'Ente, dopo aver intercettato un importante finanziamento dal ministero dell’Interno, ha dato il via ai lavori che riguardano il restyling della scuola media Tasso. L’istituto secondario del capoluogo, infatti, è al centro di un progetto di miglioramento sismico e adeguamento degli impianti, per consentire una migliore fruibilità dei locali in totale sicurezza.

I fondi del Viminale sono quelli relativi ad opere pubbliche di messa in sicurezza di edifici del territorio. L’importo stanziato per la scuola media di Castel San Giorgio ammonta a 650.140,84 euro, inclusi 37.174,25 euro per oneri di sicurezza.

«Un segnale importante dall’amministrazione comunale che prosegue il suo impegno per la tutela degli istituti scolastici - afferma il sindaco Paola Lanzara -. I lavori che verranno eseguiti nell’ambito di questo progetto erano attesi da tempo dalla comunità e ci consentiranno di cambiare il volto del plesso secondario “Tasso”, punto di riferimento per le nostre famiglie e i nostri studenti, che frequenteranno locali rinnovati e adeguati dal punto di vista della ristrutturazione antisismica».

Per quanto riguarda l'edilizia scolastica si tratta della seconda opera messa in cantiere dall'amministrazione comunale guidata da Paola Lanzara.