Vietri sul Mare: pronto a partire il centro estivo per ragazzi Obiettivo della struttura è quello di creare occasioni d'incontro per bambini

Al via il centro estivo per ragazzi a Vietri sul Mare. Sono partite questa mattina le attività presso il centro pastorale “don Luigi Magliano” previste dal centro estivo, promosso e organizzato dal Comune di Vietri sul Mare, con il supporto delle associazioni del territorio. Una iniziativa voluta dal consigliere comunale delegato allo sport, Stefania Fiorillo, in sinergia con il consigliere comunale delegato alle politiche sociali, Enzo Alfano.

Il centro estivo è stato possibile realizzarlo grazie ad un finanziamento di circa 16mila euro ottenuto dal Comune di Vietri sul Mare, nell’ambito di fondi stanziati dal dipartimento per le politiche della famiglia e previsti dal decreto Rilancio. Dal lunedì al venerdì, dalle ore 9 alle 13 si svolgeranno le attività presso il centro pastorale di Vietri sul Mare. E’ rivolto ai bambini dai 3 ai 17 anni.

“La finalità principale del Centro estivo - spiega Stefania Fiorillo - è quella di creare occasioni di incontro per i bambini, attraverso momenti di gioco-sport e laboratori creativi per stimolare la creatività di tutti i bambini. Le attività, coordinate e sostenute dall’amministrazione comunale, sono gestite dalle associazioni sportive del territorio”.