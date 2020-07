Covid: sospesa la Fiera di San Domenico a Marina di Camerota Il sindaco: "Garantire il distanziamento sociale è l’unica arma per fronteggiare questo virus"

Con una nuova ordinanza sindacale il primo cittadino Mario Salvatore Scarpitta, ha deciso di sospendere la Fiera di San Domenico a Marina di Camerota.

Il provvedimento si è reso necessario per adottare ancora di più ogni misura di contenimento adeguata all’evolversi della situazione epidemiologica Covid-19. "Abbiamo tenuto conto dei contagi che si sono registrati nei Comuni limitrofi, del fatto che da agosto Camerota ospiterà decine di migliaia di turisti in più e, soprattutto, che durante queste manifestazioni così grandi, è impossibile garantire il distanziamento sociale che, al momento, è l’unica arma per fronteggiare questo maledetto virus" ha spiegato il sindaco Scarpitta.

La Fiera ogni anno si tiene in località porto nei primi giorni di agosto, nel corso dei festeggiamenti in onore del Santo Patrono di Marina di Camerota. "Quest’anno non ci sono i presupposti e in concerto con le forze dell’ordine e di polizia e con la delegata al Commercio Giusy Cammarano, abbiamo deciso di sospenderla - ha aggiunto il primo cittadino -. In questo momento l’interesse primario è la salvaguardia della salute. Insieme dobbiamo superare indenni la stagione estiva in corso, è di vitale importanza per tutto il nostro Comune"

Solo pochi minuti prima, in un lungo messaggio rivolto alla cittadinanza aveva spiegato: "Alcune scelte si fanno in pochi secondi, ma si scontano - poi - in tutto il tempo restante. È finita probabilmente, semmai ci sia mai stata sul nostro territorio, la fase dei rinvii, delle mezze misure, degli espedienti ingannevoli o consolatori o, addirittura, dei ritardi. Ora inizia il periodo delle azioni che producono delle conseguenze."

Il comune di Camerota conta ad oggi zero pazienti affetti da coronavirus "E' forse per questo che, nonostante tutto, stiamo assistendo ad una stagione estiva da record, in cui tanti ospiti hanno scelto le nostre coste e le nostre belle strutture ricettive per trascorrere qualche giorno di vacanza e meritato relax." ha aggiunto il sindaco Scarpitta.

"I prossimi 40 giorni per il nostro territorio saranno di importanza fondamentale per l’economia. Superare indenni questo periodo, ci consentirà di guardare con ottimismo un inverno che al contrario sarebbe a dir poco preoccupante. L’impennata di contagi negli ultimi giorni in Regione Campania e nel Cilento, però, è un campanello d’allarme che non va assolutamente sottovalutato." prosegue la fascia tricolore che, per correre ai ripari ha deciso di intensificare i controlli da parte delle forze dell'ordine e di adottare i nuovi provvedimenti anticovid sul territorio comunale.

"Il Covid-19 ha stravolto, ormai da 5 mesi circa, le nostre vite e le nostre abitudini. E’ necessario cambiare, dunque, anche il modo di stare in vacanza. Noi ce la metteremo tutta, come d’abitudine, per garantirvi rigore, controlli e sanzioni per chi non dovesse contravvenire alle imposizioni normative. Voi, però, avete dalla vostra l’arma migliore per darci una mano ad essere sicuri: rispettare le regole! Fatelo per voi, per i vostri cari ed in particolare per i vostri figli.

Mi piace pensare, parafrasando un detto assai noto, che oggi c’è qualcuno seduto all’ombra perché qualcun altro ha piantato un albero molto tempo fa. Non abbassiamo la guardia: indossiamo le mascherine ed evitiamo gli assembramenti. Se vogliamo bene a noi stessi rispettiamo anche gli altri. E se rispettiamo anche gli altri vinceremo, come territorio, anche stavolta." ha concluso il primo cittadino.