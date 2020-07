"Condotta antisindacale": condannato il comune di Sarno Soddisfatti i segretari: "Spiace che per riconoscere i diritti basilari ci voglia la magistratura"

L'approvazione della nuova dotazione organica e il nuovo assetto organizzativo dell'Ente, deciso senza informare preventivamente i sindacati, è costato una condanna per condotta antisindacale al comune di Sarno.

"Spiace dover constatare che basilari diritti sindacali debbano essere sottoposti al vaglio della magistratura del lavoro per ben tre gradi di giudizio. Il tutto con un ingiustificato aggravio di spese legali sia per la difesa dell’Ente che per la condanna a quelle sostenute dalle controparti a danno della collettività - spiegano Capezzuto, Antonacchio e Salvato - con l’augurio che la si smetta di gravare sulla comunità nel mentre si potrebbero realizzare quei soldi per il miglioramento dei servizi e per la realizzazione di opere utili al benessere della cittadina", fanno sapere i segretari in una nota.

"Una vittoria importante", come è stata definita da Cgil, Cisl e Uil che hanno sottolineato l'indispensabilità del sindacato nel confronto istituzionale.