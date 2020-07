Roghi e furti a Battipaglia: disposti maggiori controlli La richiesta del primo cittadino Francese durante l'incontro in Prefettura a Salerno

Un nuovo incontro in Prefettura a Salerno per fare il punto della situazione sui territori della provincia. In mattinata si è riunito il Comitato provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica. Nel corso della riunione è intervenuto anche il Sindaco di Battipaglia, Cecilia Francese, accompagnato dal Comandante della Polizia Municipale Gerardo Iuliano.

Il primo cittadino ha preso la parola per esaminare alcuni recenti episodi che si sono verificati sul territorio comunale. In particolare, un incendio relativo ad un bene confiscato alla criminalità organizzata in località “Fosso Pioppo”, sul quale le indagini sono in corso, e alcuni furti in abitazione nella frazione “Belvedere”. In particolare, nel corso degli ultimi anni, sul territorio di battipaglia i fenomeno dei furti è notevolmente diminuito. Ad essere ancora colpite sembrerebbero essere le zone della periferia, dove, a causa della scarsa illuminazione, i malviventi avrebbero maggior possibilità di far perdere le proprie tracce.

Proprio per questo, è stata disposta l’intensificazione dell’attività di controllo delle Forze di Polizia, anche attraverso l’impiego di unità aggiuntive. Il comune, a sua volta, provvederà alla bonifica delle aree circostanti la frazione “Belvedere” per ridurre il più possibile le condizioni ambientali favorevoli alla fuga degli autori di reati.

Nel contempo, sarà esaminata la possibilità di avviare un’intesa tra Prefettura e Amministrazione comunale per attivare forme di collaborazione della cittadinanza con le Forze di Polizia, ad esempio attraverso l’attuazione di “Accordi di vicinato”.