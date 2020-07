Palinuro: la baia del Buondormire è off limits Interdetto l'accesso ai bagnanti per motivi di sicurezza

La Baia del Buondormire di Palinuro, uno dei gioielli della costiera cilentana, diventa off limits per i bagnanti. Una nuova ordinanza firmata dal sindaco del comune di Centola, Carmelo Stanziola, ha interdetto l'accesso e la balneazione sull'intero arenile. L'ordinanza è stata disposta per motivi di sicurezza, in quanto, il costone che sovrasta la spiaggia, è pericolante.

Poco meno di un mese fa, il consigliere comunale, Marco Sansiviero, aveva inviato un'interrogazione scritta all'amministrazione per chiedere spiegazioni riguardo la preclusione della fruibilità della spiaggia, già oggetto di una prima interdizione.

L'ennesima rinuncia per il territorio cilentano che ha visto chiudere altri due fiori all'occhiello, come sottolineato dallo stesso consigliere Sansiviero: "Non ci possiamo permettere di perdere anche il Buondormire abbiamo già l’esempio dell’Arco naturale ancora chiuso e le grotte off limits dopo le tragedie."