Mascherine obbligatorie all'aperto, Galdi: "Scelta sbagliata" Lo afferma il consigliere comunale di opposizione di Baronissi dopo l'ultima ordinanza del sindaco

"I casi registrati nelle ultime settimane in provincia di Salerno ci confermano che il Coronavirus sta continuando a circolare e che, quindi, bisogna tenere alta la guardia. Ma non condividiamo l'ordinanza emessa dal sindaco di Baronissi, Gianfranco Valiante che obbliga i cittadini a indossare la mascherina nei parchi, nei giardini pubblici, negli spazi aperti vicino agli esercizi commerciali e in altre zone all'aria aperta». Lo afferma il consigliere comunale di Baronissi e leader dell'opposizione Luca Galdi.

«La riteniamo una scelta sbagliata che potrebbe avere addirittura effetti controproducenti sul rispetto delle norme generali anti-Covid. A nostro avviso in questa fase è necessario: rispettare la distanza interpersonale senza creare assembramenti; indossare la mascherina nei luoghi chiusi e intensificare i controlli per garantire il rispetto della distanza nei luoghi e nei punti della città maggiormente affollati. Invitiamo il sindaco a rivedere la sua decisione e/o comunque a rimodularla sulla base di quella che sarà la situazione epidemiologica in città», conclude Luca Galdi.