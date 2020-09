Riparte la scuola a Castellabate: "Sarà un anno particolare" Consegnati agli alunni più piccoli gli attestati di merito per il periodo di didattica a distanza

Ricomincia la scuola anche a Castellabate. Resta alta, però, l'attenzione e l'allerta per i contagi da Coronavirus. Per l'inizio di questo nuovo anno scolastico, nel rispetto delle regole imposte per il contenimento della diffusione del virus, l’amministrazione del comune cilentano ha scelto di non recarsi nei plessi scolastici del territorio per il saluto di inizio anno scolastico.

In mattinata, il sindaco Luisa Maiuri e l’assessore alla Pubblica Istruzione Elisabetta Martuscelli, hanno salutato gli alunni dell’Istituto Comprensivo di Castellabate simbolicamente, recandosi dalla Dirigente scolastica prof. Gina Amoriello e consegnandole degli attestati di merito da distribuire agli alunni della scuola primaria dell’I.C. Castellabate per l’impegno dimostrato durante il periodo di attività didattica a distanza.

“Rinunciando a quel momento importante che è il saluto a tutti gli alunni dei plessi scolastici presenti sul territorio – afferma il sindaco Luisa Maiuri - abbiamo voluto dare l’esempio che la sicurezza e il rispetto delle regole oggi deve essere la priorità”.

“La scuola è il luogo più prezioso per il futuro del mondo e i ragazzi sono la vera ricchezza. – afferma l’assessore alla Pubblica Istruzione Elisabetta Martuscelli – Con la consegna degli attestati di merito agli alunni della scuola primaria abbiamo voluto esprimere il nostro sostegno ai più piccoli”.

La dirigente scolastica prof. Gina Amoriello ribadisce:“Sarà certamente un anno particolare, ma occorre andare avanti nonostante tutto, chiedendo una collaborazione paziente e fiduciosa da parte delle famiglie".