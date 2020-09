L'Agro verso la normalità: domani primo giorno di scuola Dopo il maltempo, si torna tra i banchi a Sarno, Nocera e Castel San Giorgio

Domani, mercoledì 30 settembre, sarà il turno degli studenti dell'Agro: si torna a scuola dopo più di 7 mesi di stop. L'emergenza covid ha ritardato il rientro tra i banchi dei tanti ragazzi della provincia, il maltempo degli ultimi giorni ha, poi, ulteriormente fatto slittare la ripresa, rendendo necessarie operazioni di pulizia e messa in sicurezza dei comuni maggiormente colpiti. Tra questi, sicuramente quelli dell'Angro Nocerino Sarnese, le cui vie sono state inondate da fiumi di fango e detriti. Dopo giorni di paura e timore, finalmente è tornato il sole e con esso, anche, una lenta ripresa alla normalità. Per questo, a Sarno, oggi è stata revocata l'ordinanza di sgombero delle famiglie per l’emergenza maltempo. A partire da oggi le persone evacuate sono rientrare regolarmente nelle loro abitazioni. Revocata, anche, l'ordinanza della sospensione delle attività didattiche.

La campanella per le scuole di ogni ordine e grado suonerà, dunque, da domani a Sarno, Castel San Giorno e Nocera Inferiore.

Una decisione presa "In ragione del netto miglioramento delle condizioni metereologiche, così come da comunicazione del Bollettino meteo regionale, che prevede per la giornata di domani codice verde e dopo il rientro delle condizioni di disagio che si erano presentate sul territorio a seguito degli allagamenti dei giorni scorsi. Dunque, una situazione che procede verso la normalità" Si legge nelle ordinanze.