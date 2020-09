Nocera Inferiore: lavori di pulizia sul canale Rio Pennacchio Operai del Consorzio di Bonifica al lavoro per garantire in tempi brevi la pulitura del canale

ll Consorzio di Bonifica sta eseguendo lavori di manutenzione sul canale Rio Pennacchio. Dopo l’ondata eccezionale di pioggia dei giorni scorsi, si è ritenuto opportuno intervenire sui corsi d’acqua che attraversano il territorio cittadino. Il sindaco Manlio Torquato è stato prontamente informato sullo stato dei lavori in corso. Gli operai del Consorzio di Bonifica sono al lavoro per garantire in tempi rapidi, la pulitura del canale onde evitare episodi di ostruzione e di ulteriore disagio per i cittadini.