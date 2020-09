Nocera Inferiore: 10 nuovi casi Covid, la smentita del sindaco "Notizie improprie, dati alterati che generano allarme". 28 i nuovi positivi di oggi in provincia

Un nuovo aggiornamento da parte dell’Asl di Salerno sui nuovi casi Covid in provincia. Nella serata di ieri sera, dopo l'ultimo aggiornamento comunicato, sono stati rilevati altri 9 positivi: 2 a Montecorvino Rovella, 2 ad Altavilla Silentina, 2 a Pontecagnano, 1 a Fisciano, 1 a Serre e 1 ad Eboli.

Dai nuovi tamponi analizzati nella giornata di oggi, secondo i dati riportati dall'Asl, sono emersi 28 positivi: 9 a Sarno, 5 a Salerno, 4 a Bellizzi, e 10 a Nocera Inferiore.

Subito dopo la comunicazione da parte dell’Asl è, però, arrivata la smentita da parte dell’amministrazione comunale di Nocera Inferiore che parla di “improprie notizie sulla presenza di casi covid sul territorio comunale.” In particolare: “Dette notizie, che mettono finanche in discussione le modalità di aggiornamento dei dati covid da parte dell'Ente comune, fornendo dati alterati decontestualizzati non completi, generano per ciò stesso allarme nella popolazione. In ragione di ciò il Comune di Nocera Inferiore, riservandosi ogni più opportuna iniziativa dinanzi alle competenti Autorità già nelle prossime ore, informa la cittadinanza che provvederà quando lo riterrà assolutamente funzionale alla tutela della salute pubblica, nei modi nelle forme e nei tempi idonei alla più corretta informazione della cittadinanza e mediante precise comunicazioni ufficiali.” Si attende, dunque, la conferma da parte dell’amministrazione comunale sui nuovi contagi in città.

Dal comune di Pagani, intanto, comunicano che oggi sono stati registrate 2 persone positive al Covid-19, domiciliate a casa, di cui uno sintomatico ed una asintomatica.