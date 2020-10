Covid, Torquato:"Che senso ha la logica del pallottoliere?" Nocera Inferiore, sindaco contro la comunicazione dei contagi: "Dati incompleti e spesso inesatti"

"Che senso ha la logica del pallottoliere, la comunicazione dei contagi?" Non ci sta il primo cittadino di Nocera Inferiore, Manlio Torquato, che polemizza sulla diffusione dei dati dei nuovi contagi da coronavirus, giudicandoli "Non sempre esatti. Sempre decontestualizzati."

Il suo messaggio, scritto nella tarda serata di ieri, arriva in seguito all'aggiornamento da parte dell'Asl di Salerno che avrebbe rilevato su territorio comunale altri 10 tamponi positivi.

"Non dicono se ci sono guariti (3 oggi a Nocera), in quella giornata, se le persone stanno bene o sono in ospedale, se hanno sintomi, se appartengono o meno ad una stessa famiglia (e di solito è così).

Se ci sono focolai o no. Cioè nulla che corrisponda ad una completa e corretta informazione che non getti la popolazione nel panico. E senza alcun contatto preventivo coi sindaci che possano dare un quadro completo." Commenta la fascia tricolore, evidenziando una situazione di "caos".

"Siamo stati i primi ad informare puntualmente nel pieno dell emergenza. Continueremo a farlo quando lo riterremo necessario e indispensabile. Ma siamo anche totalmente contrari alla logica del pallottoliere. Senza dare spiegazioni adeguate informazioni complete Quanto serve a gestire l'emergenza anche informativamente. Forse non si è compreso che questa non è solo una seria emergenza sanitaria, ma anche sociale ed economica." Aggiunge il primo cittadino, sottolieando quanto l'informazione legata al'emergenza sia importante, e quanto, quindi, debba essere esatta e puntuale al fine di evitare rischi seri per la tenuta del Paese e delle nostre comunità.

Intanto, Giovanni Maria Cuofano, sindaco di Nocera Superiore, rende noto un nuovo positivo in città. Si tratta di una donna, già in isolamento preventivo ed attualmente monitorata.

"La curva dei contagi e le nuove misure restrittive c'impongono di avere un comportamento di responsabilità e cautela per contenere la diffusione del virus." Ha sottolineato il primo cittadino invitando la popolazione al rispetto delle normative anticovid.