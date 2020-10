Roccapiemonte: alberi pericolosi, al via i lavori di potatura Rami ed arbusti spezzati a causa del maltempo: necessario rimuoverli |FOTO

Il Sindaco di Roccapiemonte Carmine Pagano comunica che, da questa mattina, in via della Pace (località San Potito e Casali), sono iniziati gli interventi di potatura di alberi. Ad eseguire i lavori gli operai del servizio foreste della Provincia di Salerno, con la collaborazione dei dipendenti del Consorzio Campale Stabile, gestore del servizio di igiene urbana in città, che si sono adoperati dell’immediata pulizia delle strade. L’intervento proseguirà anche nei prossimi giorni.

Nell’ultimo periodo, a causa del maltempo, in particolare per il forte vento, alcuni alberi si erano spezzati provocando disagi e pericoli. L’Amministrazione Comunale aveva richiesto un intervento urgente alla Provincia di Salerno già da alcuni mesi, specie dopo aver incaricato agronomi specializzati di effettuare uno screening degli alberi presenti sul territorio e verificare l’eventuale pericolosità di alcuni di essi. Gli esperti avevano presentato una relazione dettagliata, specificando l’esigenza della rimozione di alcuni alberi vetusti (interventi già realizzati) e potenzialmente pericolosi per la pubblica incolumità.