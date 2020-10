Grave guasto alla condotta idrica: Pontecagnano senz'acqua Il sindaco: "L'Asis lavorerà tutta la notte per provare a risolvere il problema entro domani"

Grave guasto dell'adduttore situato in via Torino a Pontecagnano Faiano. Il comune, ad eccezione di Faiano, zona servita da un diverso adduttore, rimarrà senz'acqua a partire dalle ore 22:30 di questa sera, 2 ottobre.

"L'Asis già sul posto con i propri tecnici, lavorerà tutta la notte per provare a risolvere il problema entro la giornata domani. Seguiranno ulteriori aggiornamenti." Comunica il primo cittadino Giuseppe Lanzara.