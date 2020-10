Battipaglia, rifiuti in viale Francia: bonificata area L'intervento questa mattina della società Alba

Questa mattina la società Alba ha proceduto ad una nuova bonifica lungo Viale Francia. "Come è possibile osservare mediante le foto qui in basso, i nostri sforzi si sono concentrati per eliminare queste discariche ?a cielo aperto che, oltre a creare un danno grave all’ambiente, ledono grandemente l’immagine della città di Battipaglia", ha dichiarato il sindaco, Cecilia Francese che, aggiunge, "teniamo a precisare che questi comportanti illeciti non saranno impuniti in quanto è pienamente attivo il nostro servizio di video sorveglianza presente sul territorio".