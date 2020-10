L'appello di Siamo Cavesi: "No alla chiusura di rianimazione" In una nota le preoccupazioni espresse dal Movimento Civico e Gruppo Consiliare

"Le voci che circolano in città sulla possibile chiusura del reparto di Rianimazione dell’ospedale di Cava, i cui operatori sarebbero dirottati verso l’ospedale salernitano “Da Procida” per fronteggiare un’eventuale emergenza Covid, destano non poche preoccupazioni". A esprimere preoccupazione per la possibile chiusura del reparto è il Movimento Civico e Gruppo Consiliare di "Siamo Cavesi".

"Siamo consapevoli che in un momento così delicato per la sanità campana e nazionale, caratterizzato da un aumento costante giornaliero dei contagi Covid19, sia necessaria la collaborazione di tutti. Tuttavia, nell’ottica di un lavoro sinergico tra gli esponenti politico – istituzionali, le direzioni sanitarie e gli operatori sanitari, auspichiamo che le decisioni prese in un momento di emergenza siano provvisorie e non si tramutino in un pretesto per privare l’ospedale di Cava di un altro importante servizio che rappresenta un elemento imprescindibile per assicurare la piena funzionalità del Pronto Soccorso e la gestione dei pazienti che ricorrono alle chirurgie d’urgenza e traumatologica.

Se il trasferimento risultasse permanente e l’emergenza Covid fosse solo un pretesto, siamo pronti a dare battaglia perché il nostro ospedale rimanga integro, a garanzia della salute dei cittadini.

In ogni caso dispiace constatare che, ancora una volta, l’ospedale di Cava sia utilizzato come bacino da cui attingere per potenziare gli ospedali salernitani e che sia depauperato di professionalità nel silenzio complice dell’amministrazione comunale".