Battipaglia: protocollo d'intesa con associazioni pro loco Una stanza del comune sarà dedicata, per un anno, al servizio civile

"Questa mattina ho sottoscritto il protocollo di intesa tra l’amministrazione comunale e le associazioni Pro Loco “A Castelluccia” e “Batti_la-paglia”. Così la sindaca di Battipaglia, Cecilia Francese ha annunciato un nuovo accordo, con delibera approvata all’unanimità dalla Giunta Comunale.

Il protocollo d'intesa stipulato questa mattina consentirà ai suddetti Enti non-profit di realizzare, a titolo prettamente gratuito: convegni di studio su storia, tradizioni, arte e cultura; attività di interesse istituzionale e della collettività, di valorizzazione culturale, turistica, commerciale, sociale e delle tradizioni del territorio attese dalla cittadinanza; visite guidate di studenti sul territorio regionale con particolare rierimento ad aeree ed ambiti delle zone interne o poco note; congressi e Stage legati al folclore, all’artigianato e alla formazione; servizio civile attraverso Unpli; servizi di informazione ed accoglienza turistica “SIAT”.

Per lo svolgimento di tali attività, alle Pro Loco sopra menzionate viene riconosciuto il ruolo di co-progettazione, finalizzato allo sviluppo del territorio ed alla valorizzazione dello stesso. Il Comune di Battipaglia, quindi, si impegna a mettere a disposizione per un anno una stanza all’interno della casa comunale per lo svolgimento del servizio civile e da esprimere come sede legale per la partecipazione bandi regionali e comuitari. L’accordo avrà una durata di un anno ma con possibilità di un eventuale rinnovo o proroga.