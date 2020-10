Amalfi, ecco la nuova giunta e le deleghe ai consiglieri Si è insediato il Milano-bis: il sindaco ha anche coinvolto alcuni esterni

Consiglio comunale d'insediamento per il nuovo parlamentino di Amalfi. Nella stessa occasione, il sindaco Daniele Milano ha anche definito la giunta e assegnato le deleghe:

Matteo Bottone, Vicesindaco e Assessore con deleghe a Lavori Pubblici, Efficientamento energetico, Cimiteri, Demanio;

Francesca Gargano, Assessore con deleghe a Politiche Sociali e dell’Infanzia, Scuola ed Istruzione, Piano Eliminazione barriere architettoniche;

Enza Cobalto, Assessore con deleghe a Cultura e Beni Culturali, Eventi e Tradizioni;

Francesco De Riso, Assessore extraconsiliare con deleghe a Protezione Civile, Viabilità e Vigilanza, Contenzioso, Impianti sportivi e sentieri.

Conferite anche deleghe ai consiglieri comunali:

Ilaria Cuomo, Ambiente ed Igiene, Educazione Ambientale ed Ecologia, Piano Arredi, Sport;

Alfonso Apicella, Manutenzione del Territorio e del Patrimonio Comunale;

Antonietta Amatruda, Agricoltura e Artigianato, Viabilità alternativa al Centro Storico;

Giorgio Stancati, Cittadinanza Digitale, Partecipazione, Sanità e Politiche della Salute - capogruppo Liberi;

Massimo Malet, Commercio e imprese, Sviluppo del Porto, Politiche Economiche e Servizi Pubblici



Rimangono di competenza del sindaco tutte le altre deleghe, ed in particolare: Bilancio, Comunicazione, Sviluppo Turistico, Organizzazione della P.A.



"Nell’esercizio delle altre deleghe sarò coadiuvato da consiglieri politici che forniranno, a titolo gratuito, supporto consulenziale e assistenza tecnico-politica, oltre che - all’occorrenza - la rappresentanza presso tavoli istituzionali pubblici e privati", l'annuncio di Milano al consiglio comunale amalfitano.

Questi i consiglieri politici:

Salvatore Fusco, in materia di Mobilità sostenibile, Urbanistica e Smart city;

Vincenzo Oddo, in materia di Verde e decoro pubblico, Tutela degli Animali;

Simone Lucibello, in materia di Politiche Giovanili, Toponomastica, Storia Locale, Unesco;

Giusy Coppola, in materia di Promozione del Territorio.



Auguri a tutti e viva Amalfi!